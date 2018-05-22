Kaptan Şanlıurfa’da

Yozgatspor’un bu seneki durumunun henüz netlik kazanmaması, diğer Bölgesel Amatör Lig takımları transfer çalışmalarına başlarken, Yozgatspor’da süren belirsizlik, geçen sezon kırmızı siyahlı takımda yer alan oyuncuların bir bir başka takımlara gitmesine neden oluyor. Geçen sezon Yozgatspor formasını başarıyla taşıyan kaptan Ziya İstek, Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

