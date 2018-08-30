Kaptan Rıza Şen oldu

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakalarında Karaman Belediyespor ile karşılaşan Yozgatspor’da Rıza Şen sahaya kaptan olarak çıktı. Gösterdiği performans ile göz dolduran başarılı orta saha oyuncusu Tekirdağspor’dan transfer edilmişti. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2005 yılında Tigana yönetimindeki Beşiktaş A takımında profesyonel olup bazı müsabakalarda da forma giyen tecrübeli oyuncu Yozgatspor’un kaptanlığını yapacak.