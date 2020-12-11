Kaptan galibiyetten emin

Ligde son iki haftada çok büyük bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kaptanı Hilal Doğan, yorucu bir lig maratonunun ardından geçen haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirdiklerini, bu nedenle de Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya daha iyi hazırlanma fırsatı bulduklarını belirtti. Yarın oynayacakları müsabakadan galibiyet ile ayrılmak için takım olarak sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Hilal Doğan, ‘Yarın bu zorlu deplasmanda sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız. Takım olarak buna inandık, ben hem kendime hem de takım arkadaşlarıma güveniyorum. Yarın istediğimiz sonuçları alarak Yozgat’a döneceğimize inancımız tam. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ve zorlu deplasmandan istediğimiz puanları alarak döneriz’’ dedi.