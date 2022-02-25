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Kaptan Burak’tan mesaj var

Yozgatspor’un başarılı futbolcusu Burak Altunay kendi sosyal medya hesabından Yozgat halkına seslendi.

25 Şubat 2022 Cuma 00:05
Kaptan Burak’tan mesaj var

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçtiğimiz sezon şansız bir şekilde ayağı kırılan ve tekrar yeşil sahalara döneceği günü bekleyen Kaptan Burak Altunay kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Değerli Yozgat halkı ve büyük Yozgatspor taraftarları. Bu zor süreçte lütfen kulübümüzün başkanımızın ve futbolcu kardeşlerimizin maddi, manevi yanında olalım. Sahada futbolcu kardeşlerim ve hocalarım saha dışında ise sizin desteğiniz. Sizlerin desteği sayesinde başarılı olacağımızı adım gibi biliyorum. Yıllardır kulüp bünyesindeyim ve bunu en iyi yaşayanlardan biriyim. Şampiyon olduğumuz dönemde ve şampiyonluğu kovaladığımız dönemlerde, sizlerin tek gövde olduğunuzda neler yapabileceğinizi çok iyi bilenlerdenim. Deplasman maçlarını ev sahibine çeviren. Yaptınız koreografilerle Türkiye’ye gündem olan. İç saha maçlarında rakiplerin ayaklarını titreten büyük güç sizlersiniz. Küskünlükleri dargınlıkları bir kenara bırakalım ortak noktamız Yozgatspordur’’ dedi.

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