Kaplanoğlu gururlandırdı

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engellinin katılımı ile Erciyes’te gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Erciyes Engelliler Kış ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. 'Erciyes İçin Engel Yok’ sloganıyla engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe Yozgat ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adıyaman, Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 400 görme, işitme ve bedensel engelli katıldı. Yapılan yarışmalarda Yozgat’ı temsilen katılan Hamza Kaplanoğlu, Paralimpik Bocce turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu. Turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreninde Yozgatlı yarışmacı Hamza Kaplanoğlu ödülünü aldı.