Kapılar 13.00’da açılacak

Son haftalarda kırmızı siyahlı ekibin yakaladığı çıkış ile birlikte müsabakaları takip eden taraftar sayısında da her geçen gün artış olmaya başladı. Taraftar sayısının artmasına paralel olarak ta stat giriş kapılarında yoğunluklar meydana gelmeye başladı. Bu yoğunluğun önüne geçilmesi ve bütün taraftarların müsabaka başlamadan önce stada girişlerinin sağlanması için önceki gün toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu stat kapılarının maç başlamadan bir buçuk saat öncesinden açılmasını kararlaştırdı. Yozgatspor’un yarın Somaspor ile Bozok stadında oynayacağı müsabaka saat 14.30 başlayacak. Stat kapıları ise saat 13.00 itibariyle açılacağı bildirildi. Bayrampaşaspor ile oynanan müsabakada olduğu gibi maç başladıktan sonra kapıların kesinlikle açılmayacağı ve stada biletsiz seyircinin de alınmayacağı kaydedildi.