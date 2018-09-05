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Kampta yoğun tempo

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor’un Afyon kampı yoğun bir antrenman temposu ile devam ediyor.

Kampta yoğun tempo

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor’un Afyon kampı yoğun bir antrenman temposu ile devam ediyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Kampta yoğun tempo

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde daha çok teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip günde çift idman ile yoğun tempoda lig hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, önlerinde büyük bir hedefin olduğunu ve bu hedef doğrultusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sezon öncesi kampının takımın eksiklerini görme adına çok önemli olduğunu dile getiren Baş, ‘’Takımızın eksiklerini tespit ettik, onların giderilmesi noktasında da yönetimimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. İyi bir takımız ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan ekibinde bizim olacağımıza inanıyoruz. Güçlü bir grupta mücadele edeceğiz bizimle birlikte birkaç takım şampiyonluk mücadelesi verecektir ve ligin son haftasına kadar zirvede kopmalar olmayacaktır. Bu denli zorlu bir gurupta mücadele edeceğimiz için çok çalışıyoruz ve tamamen hedefe odaklanıyoruz’’ dedi. 

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