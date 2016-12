Kampta üç hazırlık maçı

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, Yozgatspor 1959 FK’nın ligin ilk yarısını 22 puan ile 5’inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Bu durumdan çok fazla memnun olmadıklarını dile getiren Akgün,



‘’Ama ligden kopmama adına, liderlik adına, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmama adına biz takımımızı 24 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında Antalya kampına gönderdik. Bu kampın yoğun ve tempolu bir şekilde geçmesi için de teknik heyetimiz ile oturup görüştük. Günde çift idman ayrıca üç tane de hazırlık maçımız olacak. İnşallah hazırlık maçlarımızı güçlü takımlarla oynamayı hedefliyoruz.



Şuanda program belli ama takımlar tam netleşmedi. Takımımız 3 Ocakta kampı tamamladıktan sonra 7 Ocak tarihinde Yozgat’taki tesislerimizde toplanacak. 15 Ocak tarihindeki Nevşehir deplasmanına ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. İnşallah Nevşehir ile başlayacak olan galibiyet serimizi öyle ümit ediyorum galibiyet serisine devam ederek, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesinin Yozgatspor olduğunu futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve Yozgatlı hemşehrilerimiz, taraftarlarımız ile birlikte bunu liderliğe taşımak için elimizden geleni yapacağız. Tabi bu futbol, her an her şey ile karşılaşılabiliyor. Üstümüzdeki puan farkı o kadar da büyütülecek bir şey değil, kapatılamayacak bir fark değil 10 puan. Heran her şey olabilir düşüncesiyle biz hedeften kopmadan çalışacağız.



Yine en güçlü rakiplerimizle güçlü bir mücadele vererek devam edeceğiz. Bu mücadelemizde kamuoyunun bazı beklentileri var. Devre arasında bir transfer düşünülüyor mu? Şeklinde. Bu konuya açıklık getirecek olursak, takımı çok fazla bozmak istemiyoruz. Takımımız belki çok kötü bir başlangıç yapmış olabilir ama takımımız dört maç sonrasında kendine geldi. Ve hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Feridun Hocamız, Nihat Hocamız ve Şaban Hocamıza takımımızı teslim ettikten sonra ciddi bir güzel olaylar meydana geldi.



Hem kamuoyu birleşti, hem taraftar birleşti, hem yönetici teknik heyet birleşmesi oldu. Futbolcular da bu teknik ekibi kabul etmesiyle birlikte güzel galibiyetler aldık. Bu puanların olumlu neticesi, inşallah devre tamamlandıktan sonra ikinci devrenin başlangıcıyla devam edecek diye beklentilerimiz bu yönde. Taraftarımız gol yollarında ve defans hattımızda bazı sıkıntılar görünüyor ora ile ilgili çalışmalarımızı devam ediyor. Ama bu çalışmalarımızın sonuçları, neticeleri bilindiği gibi İlkay geç transferlerimizden bir tanesiydi.



Transfer sezonunun son gününde İlkay’ı transfer etti. Geriden geldi, idman problemleri vardı, Yozgat şartlarında da biraz uyum sorunu yaşadı, takıma uyum sorunu yaşadı ama bu uyum sorununu inşallah kampta tamamen telafi edecek ve yüzde yüzlük bir performansa ulaşacağını düşünüyoruz. Gol yollarında İlkay’dan santrafor olarak beklentimiz fazla. İnşallah o da bunun karşılığını verecek.



Hatta yaptığımız konuşmada da o da hem hocamıza, hem bize hem de Yozgatlılara söz verdi daha fazla emek sarf edeceğini ve kendi üzerine düşeceğini yapacağını söyledi. Ben şuna inanıyorum ki tüm futbolcularımız kamuoyunun da desteği ile Yozgatspor’un da desteği ile daha fazla mücadele verecek ve namağlup bir şekilde bu sezonu kapatacağımıza inanıyorum. Biz namağlup şekilde takımı sezonun sonuna taşırsak şampiyonluk kısmetimizde varsa olur yoksa bulunduğumuz puan farkıyla kapatmak durumunda kalacağız’’ dedi.