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Kampın gözdesi oldu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin ilk yarısında bir türlü istenilen verimin alınamadığı Mustafa Tarhan, gösterdiği performans ile Antalya kampının gözdesi oldu.

Kampın gözdesi oldu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin ilk yarısında bir türlü istenilen verimin alınamadığı Mustafa Tarhan, gösterdiği performans ile Antalya kampının gözdesi oldu.

05 Ocak 2018 Cuma 07:05
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Kampın gözdesi oldu

Sezon başında Sinopspor’dan transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Mustafa Tarhan, Antalya kampında oynanan üç hazırlık müsabakasında rakip filelere 2 gol gönderirken, gösterdiği performans ve hırsı nedeniyle de büyük beğeni topladı. Kampın gözde oyuncularından biri olan Mustafa Tarhan’ın lig müsabakalarında da bu performansı göstermesi bekleniyor.

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