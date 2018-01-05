Kampın gözdesi oldu

Sezon başında Sinopspor’dan transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Mustafa Tarhan, Antalya kampında oynanan üç hazırlık müsabakasında rakip filelere 2 gol gönderirken, gösterdiği performans ve hırsı nedeniyle de büyük beğeni topladı. Kampın gözde oyuncularından biri olan Mustafa Tarhan’ın lig müsabakalarında da bu performansı göstermesi bekleniyor.
05 Ocak 2018 Cuma 07:05
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