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Kampı bugün tamamlanıyor

KADIN Hentbol U17 Yıldız milli takım kampı bugün tamamlanıyor.

01 Haziran 2021 Salı 00:43
Kampı bugün tamamlanıyor

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörü Enis Atmaca ile birlikte üç oyuncusunun da yer aldığı milli takım kampı bugün yapılacak olan son antrenmanlar ile tamamlanacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörü Enis Atmaca, Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran’ın yer aldığı milli takım kampı 27 Mayıs tarihinde Ankara’da başlamıştı. Oldukça yoğun bir antrenman programında geçen milli takım kampında Yozgatlı sporcuların göstermiş oldukları performans ise büyük beğeni topladı. 

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Kampı Bugün Tamamlanıyor
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