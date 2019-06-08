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KAMPANYAYA DEVAM

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor için yardım kampanyası başlatıldı.

KAMPANYAYA DEVAM

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor için yardım kampanyası başlatıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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KAMPANYAYA DEVAM

Kırmızı siyahlı ekip için ‘1 Milyon Yozgatlıdan, 1 Milyon TL’ başlığı ile başlatılan kampanyada Dünyada 1 milyonun üzerinde sayısı bulunan Yozgatlılardan destek istendi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Şampiyona destek, şampiyonluk hediyesi kampanyası" adı altında kulüp olarak yeni bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Buradaki hedefimiz gururumuz Yozgatspor’un 3. Lig yolculuğunda oluşturulacak geniş katılımlı bir yönetimle birlikte daha güçlü bir şekilde hedefine doğru yol almasıdır. "Bir Milyon Yozgatlıdan en az Bin er lira" Sloganıyla başlattığımız bu çalışma ile il dışında yaşayan hemşehrilerimizle birlikte yaklaşık 1 Milyon Yozgatlıyı temsilen 1 Milyon lira gibi bir yardım rakamına ulaşmak istiyoruz. Bugün itibariyle başta yönetim kurulumuz olmak üzere isimlerini bilahare ve istemeleri durumunda açıklayacağımız 30 hemşehrimiz talebimizi geri çevirmemiş ve kulüp hesabına gerekli havaleyi yapmışlardır. Sezon açılışına kadar devam edecek bu çalışma ile kulübümüze 3. lig için ilave bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu katkıyı sağlayan kardeşlerimize aynı zamanda kombine bilet verilecek ve protokol tribününde de isimlerine yer ayrılacaktır. Haydi bakalım Yozgat diyor ve Yozgat'ı ve Yozgatspor'u seven tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz’’ denildi.

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