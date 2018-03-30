Kampa girecek

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Gümçüşhane Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayan Çelik, ‘’Bu müsabaka için iyi çalıştık. Takımımız üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı moral ve motivasyon açısından çok iyi durumda. Gümüşhane takımını da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Gümüşhane Belediyespor ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan bir tanesi çok zor geçecek olan bu müsabakayı tecrübeli oyuncularımızın da gayretiyle kazanacağımıza inanıyorum. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğumuz Gümüşhane Belediyespor karşısında çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımıza ve hem hücumda hem de defansta iyi işler yaparak rakibimiz alt edeceğimize inancım tamdır’’ dedi.