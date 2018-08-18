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Kampa devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Nevşehir’de ikinci dönem kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kampa devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Nevşehir’de ikinci dönem kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Kampa devam

Kırmızı siyahlı ekip, yoğun bir şekilde sürdürdüğü kamp çalışmalarında ikinci hazırlık müsabakasını Malatya temsilcisi Pütürge Belediyespor ile dün oynadı. Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip günde çift antrenman yapıyor. Sabah antrenmanında istasyon çalışması, ağırlık çalışmaları ile kondisyon çalışan Yozgatsporlu oyuncular akşam antrenmanında ise hazırlık müsabakası oynamadığı günlerde topla çalışma yapıyor. Yarın bir hazırlık müsabakası daha oynamayı planlayın Yozgatspor pazartesi günü Nevşehir’de son antrenmanını yaparak kamp çalışmalarını tamamlayacak. Üç gün teknik direktör İbrahim Baş tarafından izin verilecek olan Yozgatsporlu oyuncular 24 Ağustos tarihinde Yozgat’ta toplanarak 29 Ağustos’ta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası’nda Karaman Belediyespor ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.

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