Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117445
ALTIN
158.829
DOLAR
3.7605
STERLİN
5.0943
EURO
4.5313

Kampa devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, devre arasında gittiği Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kampa devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, devre arasında gittiği Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
70 Okunma
Kampa devam

Teknik Direktör Aydın Yavuz gözetiminde kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, hazırlık maçlarında da gösterdiği performans ile göz doldurdu. Yeni transferler ile genç oyuncu Seyit Ali’nin gösterdiği performanslar teknik ekip tarafından beğeni topladı.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Antalya kampının kendileri için çok ve verimli geçtiğini söyledi. Aralarına yeni katılan oyuncuların da uyum sorunu çok fazla yaşamadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, ‘’Yozgatspor olarak ligin ikinci yarısını zirvede bitirmek istiyoruz. Bunun içinde Antalya’da çok iyi çalışıyoruz. Devre arası kampımız çok verimli geçiyor. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, onların yerine gelen arkadaşlarımız da var. Takımımız eksik yerlerine takviyeler yaptık ve yapmaya da davam ediyoruz. Yeni oyuncularımız uyum sürecini çabuk atlattılar. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve umarım şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacağız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun’a milli takviye
Sorgun’a milli takviye
Hentbolda perde kapandı
Hentbolda perde kapandı
Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye
Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye
SHÇEK üzgün
SHÇEK üzgün
Sorgun toplanıyor
Sorgun toplanıyor
Seyit Ali göz doldurdu
Seyit Ali göz doldurdu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim