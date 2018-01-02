Kampa devam

Teknik Direktör Aydın Yavuz gözetiminde kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, hazırlık maçlarında da gösterdiği performans ile göz doldurdu. Yeni transferler ile genç oyuncu Seyit Ali’nin gösterdiği performanslar teknik ekip tarafından beğeni topladı.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Antalya kampının kendileri için çok ve verimli geçtiğini söyledi. Aralarına yeni katılan oyuncuların da uyum sorunu çok fazla yaşamadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, ‘’Yozgatspor olarak ligin ikinci yarısını zirvede bitirmek istiyoruz. Bunun içinde Antalya’da çok iyi çalışıyoruz. Devre arası kampımız çok verimli geçiyor. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, onların yerine gelen arkadaşlarımız da var. Takımımız eksik yerlerine takviyeler yaptık ve yapmaya da davam ediyoruz. Yeni oyuncularımız uyum sürecini çabuk atlattılar. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve umarım şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacağız’’ dedi.