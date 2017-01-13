Kampa devam!

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Trabzon deplasmanına çıkıp, ardından da Türkiye Kupası ikinci tur müsabakalarına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını Ankara’da Antrenör Rıfat Şahin ve Adem Kızılay nezaretinde sürdürüyor.

Kap çalışmaları hakkında İleri gazetesine bilgi veren Kulüp Başkanı Cenker Doğan, kamp ile ilgili kamp yapalım diye düşündüklerini, fakat yabancı oyuncuların ülkelerine gitmelerinden dolayı geliş süreci ve antrenman programının ayarlanmasıyla ilgili ufak bir zamansızlık yaşadıklarını söyledi. Bu zaman dilimi içerisine gidiş gelişleri de dahil edildiğinde kampa gittikleri gün antrenman yapamayacaklarını, ertesi gün bir ter idmanına sokacaklarını ortalama üç dört günlük bir kayıplarının olduğunu vurgulayan Doğan, ‘’ Biz hocayla konuştuk, hocamız da şöyle bir şey söyledi, kendi bulunduğumuz antrenman protokolünde bu işi daha iyi yapabiliriz. Bu süreçte. Bizim şöyle bir avantajımız var, diğer rakiplerimize göre biz iki iklim koşulunda da takımı hazırlayabiliyoruz. Takibi 2-3 gün Ankara’da, geliyor 2-3 gün Yozgat’ta antrenman yapıyor. Bu iklimsel değişimleri takımımız yaşayabiliyor. Böyle bir süreçte ne yapabiliriz diye düşündük. Biz son bir haftalık 10 günlük süreci biz Yozgat’ımız da yaşayalım düşüncesindeyiz Yozgat’tan daha iyi kamp ortamı hiçbir yerde bulunmaz. O yüzden böyle bir planlama yaptık. Ama takım ilk toplandıktan sonra bir ağırlık sürecine girecek, kondisyon, fiziksel anlamda bir hafta çalışacaklar, bir haftadan sonra Yozgat’a gelip toplu ve taktik antrenmanına devam edecek. Lig açılana kadar Yozgat’ta olacaklar, daha sonra buradan da doğrudan deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına gideceğiz’’ dedi.

Ankara’da önceki gün başlayan kamp çalışmalarını yabancı oyuncularından yoksun bir şekilde sürdüren Bozokspor da yabancı uyruklu oyuncuları Gonan Dukiç, Aleksandar Pejcinovic, Jovan Talevski, Miroslav Kjavic’in bu gün yada en geç yarın Ankara kampına katılmaları bekleniyor.