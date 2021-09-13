Kampa devam

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, geçtiğimiz hafta içerisinde başladıkları yeni sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam ettiklerini söyledi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalıştıklarını dile getiren Dündar, ‘’Yeni sezona çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Üst sıralara oynayan bir takım kurma çabası içerisindeyiz. Anlaşma sağladığımız oyuncular var, demeye aldığımız takımda direk oynayabilecek oyuncular da şuanda kampımızda mevcut. Kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi kadroyu kurmak ve üst sıralara oynayacak bir ekip oluşturmayı amaçlıyoruz’’ dedi.