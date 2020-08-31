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KAMP YOZGAT’TA

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor, bugün ikinci dönem kamp çalışmasının startını verecek.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:27
KAMP YOZGAT’TA

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde birinci dönem kamp çalışmasını Cuma günü tamamlayan kırmızı siyahlı ekip iki gün izin kullandıktan sonra bugün kendi tesislerinde toplanarak çalışmalara başlayacaklar. Birinci dönem kamp çalışmalarının kendileri için çok verimli geçtiğimi söyleyen teknik direktör Nihat Tinel, ‘’Kendi tesislerimizde yaptığımız kamp çalışmamızda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Çok verimli geçen bu kamp döneminde seçmelerden takımımıza direk katkı sağlayacağını düşündüğümüz genç yetenekleri ile sözleşme imzaladık. Ayrıca hem iç hem de dış transferde kadromuza kattığımız oyuncular birinci dönem kamp çalışmamızda yerlerini aldılar. Oyuncularımız güçlerini toparladılar ve Cuma günü itibariyle de takımımıza izin verdik. Bugün tekrar toplanacak olan ekibimiz ile teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara başlayacağız. Şimdi takımımızın eksiklerini görme zamanı. Teknik ve taktik çalışmalarımız sırasında birkaç tane takım ile de hazırlık müsabakası oynayacağız. Şuanda görüştüğümüz takımlar mevcut, hazırlık müsabakası yapacağımız takımları ve günlerini belirdikten sonra taraftarlarımız ile paylaşacağız. Transfer çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Eksik bölgelerimiz ile ilgili yönetim oyuncular ile görüşüyor. Transferin son gününe kadar transfer çalışmalarımızı sürdürüp bu sezon üst sıraları zorlayacak bir takım oluşturacağız’’ dedi. 

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KAMP YOZGAT’TA
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