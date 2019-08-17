KAMP VERiMLi GEÇTi

Afyonkarahisar’da yaptıkları kamp boyunca üç hazırlık müsabakası oynadıklarını hatırlatan Dündar, ‘’Oynadığımız üç hazırlık müsabakasında teknik direktörümüz Fatih Kavlak takımın eksik yönlerini görme fırsatı buldu ve hazırladığı rapor doğrultusunda da transfer çalışmalarımızı yaptık. Genç ve yetenekli bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. Genç gelecek vadeden arkadaşlarımızın yanına tecrübeli 5-6 oyuncu transfer ederek iyi bir kadro oluşturdu. Çok koşan, mücadele eden doksan dakika oyundan kopmayan bir takımımız var. Kolej takımı havasında olan ekibimiz çok iyi yolda. Önümüzde bir Ziraat Türkiye Kupası müsabakası bulunuyor o müsabakaya kadar takımımız tam manasıyla hazır duruma gelecektir’’ dedi.