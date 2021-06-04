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KAMP VERİMLi GEÇTİ

MİLLİ takım kampına katılan Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının 3 oyuncusu ve Antrenörü Enis Atmaca için kamp çok verimli geçti.

04 Haziran 2021 Cuma 00:26
KAMP VERİMLi GEÇTİ

       Hentbol U17 Kadın Milli Takım kampına katılan Antrenör Enis Atmaca ile birlikte Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran 6 gün boyunca günde çift idman yaparak kampta yoğun bir tempo ile çalıştılar. Sporcuların bireysel ve genel performans analizlerinin yapıldığı milli takım kampında Yozgatlı sporcular büyük beğeni topladı. Teknik ve taktiksel açıdan becerilerini sergileyen Yozgatlı sporcular Sakine Doğan, Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran milli takım Antrenörlerinden de tam not aldılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, 1 Haziran tarihi itibariyle sona eren U17 Hentbol Kadın Milli Takım kampının hem kendisi için hem de üç oyuncusu için çok verimli geçtiğini söyledi. İlkokuldan bu güne kadar birlikte çalışıp yetiştirdiği oyuncuların milli takım düzeyine gelmelerinin kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Ankara’da 6 gün boyunca gerçekleştirilen milli takım kampında günde çift antrenman yaptık. Çok yoğun ve yorucu geçen kamp programında sporcularımın göstermiş oldukları performans ve becerileri Antrenörler tarafından da tam not aldı. Bana ve oyuncularıma büyük kazanımlar katan milli takım kampında, oyuncularımın genel performans analizleri ve bireysel performans analizleri yapılarak gelişimleri gözlendi’’ dedi. 
YOZGAT HENTBOL 
POTANSİYELİ OLAN BİR İL
Yozgat’ta Hentbol Antrenörü olarak görev yapmaya başladığı günden bu güne kadar hem erkeklerde hem de bayanlarda Yozgat’ın hentbol potansiyelinin çok yüksel olduğunu gördüğünü dile getiren Atmaca, ‘’Ben bu potansiyeli ortaya çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Birinci Lig’de mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımımızın bütün oyuncuları benim ilkokul düzeyinde yetiştirmeye başladığım ve bu günlere gelen oyunculardan oluşuyor. Bu oyuncularım ile Bölgesel Ligden, İkinci Lige, İkinci Lig’den de Birinci Lige yükselme başarısı gösterdik ve ilk defa mücadele ettiğimiz tecrübesiz olduğumuz Birinci Lig’de de ilk hedefimiz olan kümede kalmayı başardık. Yeni sezonda da daha tecrübeli olan oyuncularım çok daha iyi performanslar sergileyerek bu takımı hak ettiği yerlere taşıyacaklardır’’ diye konuştu. 
 

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