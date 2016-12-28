Kamp verimli geçiyor

3 Ocak tarihine kadar Antalya’da kamp çalışmalarını sürdüreceklerini, kamp dönemi boyunca da üç tane hazırlık müsabakası oynamayı planladıklarını dile getiren Dündar,



‘’3 Ocak tarihinde bitecek olan kampımız sonrasında takımımıza 7 Ocak tarihine kadar izin vereceğiz. 7 Ocak’ta kendi tesislerimizde toplanarak ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Nevşehirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Kamp dönemi boyunca 3 tane hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Günde çift idman yaptığımız kampımız oyuncularımız açısından verimli geçiyor. Transfer sezonu bitene kadar eğer takımımıza uygun banko oynatabileceğimiz oyuncular bulmamız taktirinde de yönetimin kararı doğrultusunda bir iki transfer gerçekleştirebiliriz. Ancak uygun oyuncu portföyünü bulamazsak transfer yapmayacağız. Ligin ikinci yarısında iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Nevşehir takımını yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı ve bir seri yakalayıp lig sonuna kadar bu seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur’’ dedi.



YOZGATSPOR’UN TRANSFER POLİTİKASI





Öte yandan devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılmasının netlik kazanmadığını belirten Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, “Takımın oturmuş bir düzeni var, bu düzeni bozmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.



