Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’ya giden kırmızı siyahlı ekibin bazı oyuncularında görülen gribal enfeksiyon sebebi ile Yozgat’a dönerek Yozgat Şehir Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırıldığı bildirildi. Önceki gün akşam saatlerinde kırmızı siyahlı yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve tesis çalışanları Şehir Hastanesinde Covid-19 testi verdikten sonra tesislere geçtiği, olası bir pozitif vaka çıkması durumunda takımın bu durumdan etkilenmemesi adına ise test sonuçları belli olana kadar teknik heyetin antrenmanlara ara verdiği belirtildi. Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Bolu kampında bazı oyuncularda gribal enfeksiyon belirtilerinin çıktığını söyledi. Kendilerinin de bu durumun ardından oyuncuları ve kulüp çalışanlarını riske atmamak adına Bolu kampını sonlandırma ve Yozgat’a dönme kararı aldıklarını dile getiren Arslan, ‘’Yozgat’a geldiğimizde ise olası bir vaka durumuna hazırlıklı olmak adına yöneticilerimiz, teknik ekip, oyuncularımız ve tüm kulüp çalışanlarımız ile birlikte Covid-19 testi verdik. Sonuçlarımız en kısa süre içerisinde çıkacak ve inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tedbir amaçlı olmak üzere tesislere giriş ve çıkışları belirli bir süre kısıtladık. Takımımız Bolu’dan hareket eder etmez tüm tesis yetkili firmalar tarafından dezenfekte edildi. Şu an için tüm oyuncularımızın sağlık durumları iyi ve inşallah bu durum ilerleyen dönemde de böyle olacak. Önceliğimiz her zamanki gibi insan sağlığı olacak” dedi.