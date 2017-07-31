Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107627
ALTIN
143.757
DOLAR
3.5247
STERLİN
4.6158
EURO
4.1353

Kamp tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Yozgat’ta gerçekleştirdiği 15 günlük birinci dönem kamp çalışmalarını tamamladı. 

Kamp tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Yozgat’ta gerçekleştirdiği 15 günlük birinci dönem kamp çalışmalarını tamamladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:00
36 Okunma
Kamp tamamlandı

15 Temmuz tarihinde kendi tesislerinde birinci dönem kamp çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, bu çalışmaların ilk günlerinde daha çok kondisyon ağırlıkla çalışmalar yaptı. Daha sonra hem kondisyon hem de teknik ağırlıklı çalışmalar yapan Yozgatsporlu oyuncular, teknik direktör Memduh Fidan’ın kampın son günlerinde yaptırdığı çift kale antrenmanda verdiği direktifleri eksiksiz yerine getirerek lige hazır olmaya başladıklarının sinyallerini verdiler. 
Cumartesi günü sabah Yozgat kampının son idmanını yapan Yozgatsporlu oyuncular 2 gün izin kullandıktan sonra yarın Afyon İkbal Termal Otel'de toplanacak ve ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. 10 gün sürecek olan ikinci dönem kamp çalışmaları sırasında 4,7 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplam 3 hazırlık maçı oynayacak. 19 Ağustos tarihinde Çorum Belediyespor ile sezon açılışı yapacak olan kırmızı siyahlı ekip,  Ağustos'un son haftasını Türkiye Kupası ön eleme turu maçı ile geçirecek. 
Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, yaklaşık 15 gündür Yozgat’ta çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Bu hazırlık dönemi boyunca oyuncularının hırsları ve istekli olmalarının ilerisi için umut verici bir olay olduğuna vurgu yapan Fidan, ‘’Yarın Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacağız. 15 günlük Yozgat kampında kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptık. Yozgat kampı bizim için gerçekten çok verimli geçti. Yarın itibariye Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarımıza başlayacağız. Afyon kampımızda daha çok lige hazırlık maksadıyla teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Afyon kampında üç tane de hazırlık maçı oynamayı ve bu hazırlık maçları ile oyuncularımın maç performanslarını görmeyi amaçlıyorum. Umarım Afyon kampı tam istediğimiz düzeyde güzel geçer’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Buğra durmak bilmiyor!
Buğra durmak bilmiyor!
Minderdeki gururumuz!
Minderdeki gururumuz!
Genç yetenekler yetişecek
Genç yetenekler yetişecek
Kamp bitiyor!
Kamp bitiyor!
Valilikten kampanya
Valilikten kampanya
Çalışmalar sürüyor!
Çalışmalar sürüyor!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim