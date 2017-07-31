Kamp tamamlandı

15 Temmuz tarihinde kendi tesislerinde birinci dönem kamp çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, bu çalışmaların ilk günlerinde daha çok kondisyon ağırlıkla çalışmalar yaptı. Daha sonra hem kondisyon hem de teknik ağırlıklı çalışmalar yapan Yozgatsporlu oyuncular, teknik direktör Memduh Fidan’ın kampın son günlerinde yaptırdığı çift kale antrenmanda verdiği direktifleri eksiksiz yerine getirerek lige hazır olmaya başladıklarının sinyallerini verdiler.

Cumartesi günü sabah Yozgat kampının son idmanını yapan Yozgatsporlu oyuncular 2 gün izin kullandıktan sonra yarın Afyon İkbal Termal Otel'de toplanacak ve ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. 10 gün sürecek olan ikinci dönem kamp çalışmaları sırasında 4,7 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplam 3 hazırlık maçı oynayacak. 19 Ağustos tarihinde Çorum Belediyespor ile sezon açılışı yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, Ağustos'un son haftasını Türkiye Kupası ön eleme turu maçı ile geçirecek.

Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, yaklaşık 15 gündür Yozgat’ta çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Bu hazırlık dönemi boyunca oyuncularının hırsları ve istekli olmalarının ilerisi için umut verici bir olay olduğuna vurgu yapan Fidan, ‘’Yarın Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacağız. 15 günlük Yozgat kampında kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptık. Yozgat kampı bizim için gerçekten çok verimli geçti. Yarın itibariye Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarımıza başlayacağız. Afyon kampımızda daha çok lige hazırlık maksadıyla teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Afyon kampında üç tane de hazırlık maçı oynamayı ve bu hazırlık maçları ile oyuncularımın maç performanslarını görmeyi amaçlıyorum. Umarım Afyon kampı tam istediğimiz düzeyde güzel geçer’’ dedi.

