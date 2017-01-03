Kamp sona erdi

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde günde çift idman ile Antalya’da devre arası kampını bu gün tamamlayan kırmızı siyahlı ekip 3 günlük izin kullandıktan sonra 6 Ocak tarihinde kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının ilk müsabakası olan Nevşehirspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik adamı Feridun Dündar, yaklaşık 10 gün süren devre arası kamp çalışmalarının kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Günde çift idman yaparak kampı geçirdiklerini dile getiren Dündar, ‘’Bizim açımızdan çok verimli bir kamp dönemi oldu. Burada birkaç tane hazırlık maçı oynama şansımız oldu. Yaptığımız hazırlık müsabakalarında takımımızın eksik yönlerini giderme şansımız oldu. Ligin ikinci yarısında taraftarlarımız daha iyi bir Yozgatspor izleyecek. Bizim amacımız önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Nevşehir maçını kazanıp bir çıkış yakalayarak bu çıkışımızı ligin son haftasına kadar götürmek istiyoruz. Biz ligde namağlup bir şekilde sezon sonunu getirip rakiplerimizin de puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Bunu başaracak güce sahibiz. Transfer konusunda da takımımıza çabuk uyum sağlayabileceğimiz nokta transfer dediğimiz isimleri bulmamız durumunda transfer yapabiliriz ancak şuanda böyle bir oyuncu yok. Transfer sezonunun sonuna kadar bekleyeceğiz. Duruma göre transfer yapabiliriz’’ dedi.