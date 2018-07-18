Kamp programı kısmen belli

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, İç ve dış transfer kapsamında kadroya katacakları oyuncular ile birlikte teknik heyeti ile yaptığı toplantıda 23-25 Temmuz tarihi arasında toplanmayı planladıklarını söyleri. Yaptıkları plan dahilinde 3-4 Ağustos tarihine kadar Yozgat’ta çalışacaklarını dile getiren Baş, ‘’Çünkü buranın rakımı güzel, burada da çalışma yapılabilir. Burada çalışma yapmamızın amacı, çok yönlü. Yeni transfer döneminde çok sık oyuncu gelip gidebilir. Tavsiye edilen oyuncular olabilir, onlara bakılabilir. Kendi oyuncularımızın önceden bütün özelliklerini tanıma fırsatı olabilir. Yapılacak olan kamptan önce bir alt zemin oluşturma ve bir çekirdek kadroyu oluşturmak adına Yozgat kampı çok önemli. Daha sonra genel kadromuzu üç aşağı beş yukarı belirledikten sonra bir kamp yeri belirleyeceğiz. O kamp yerini de özellikle Kurban Bayramı öncesine denk getireceğiz. O kamp uzun bir kamp olmayacak. Bizi kupadaki maça götürecek nitelikteki tahminen 7-8 günlük bir kamp olacak. O kampı da bitirdikten sonra kupa maçında oynayacağız. Araya bayram da girecek. Bayramdan sonra da 22 Eylül gibi sezon başlayacak. Eylül ayı içerisinde de BAL takımlarının kamplarda olduğu döneme denk gelen bir 9-10 günlük ikinci bir kampı yapmayı planlıyoruz. Çünkü orada da sıklıkla maç yapabilecek, diğer takımlarla aramızdaki dengenin ne olduğunu terazinin ne olduğunu görme adına oldukça iyi olacak böyle bir planımız var’’ dedi.