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Kamp programı belli

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da kamp programı da netlik kazandı.

Kamp programı belli

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da kamp programı da netlik kazandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Kamp programı belli

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde birinci dönem kamp çalışmalarını Yozgat’ta genç oyuncular ile sürdüren kırmızı siyahlı ekibin 29 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta çalışacağı bildirildi. Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak, Yozgatspor olarak birinci dönem kamp çalışmasını Yozgat’ta geçirdiklerini söyledi. 29 Temmuz tarihinde Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacaklarını vurgulayan Kavlak, ‘’10 Gün sürecek olan Afyon kampında orada hazırlıklarını sürdüren takımlar ile hazırlık müsabakaları oynamayı amaçlıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra 10 Ağustos tarihinde oyuncularımıza iki günlük vereceği ve 12 Ağustos tarihinde Yozgat’ta lig hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ligin ilk haftasına kadar da Yozgat’ta çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
TFF Üçüncü LigiYozgatspor
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