Kamp kupaya endeksli

Birinci dönem kamp çalışmasını Yozgat’ta gerçekleştiren daha sonra Nevşehir’e giden kırmızı siyahlı ekip halen Nevşehir’de ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir kampının ardından 24 Ağustos tarihinde Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başlayacak. Kupa maçından sonra ise üçüncü dönem kamp çalışmasının nasıl olacağı netlik kazanacak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Ziraat Türkiye Kupası maçından sonraki yapacakları kamp programının kısmen belli olduğunu söyledi. Bu belirginliğin kupanın durumuna bağlı olan bir belirginlik olduğunu dile getiren Bay, ‘’Kupa müsabakası 29 Ağustos’ta oynanacak, birinci kupa maçını geçtikten sonra Eylül’ün 5’i gibi birinciyi geçersek ikinci kupa maçını oynayacağız. 5’inden sonra bir kamp planlıyoruz o da 21-22 Eylül tarihinde başlayacak ligden bir hafta önce Yozgat’ta olacak şekilde kamp ayarlayacağız. Ayrıca hazırlık müsabakalarının yapılabileceği bir yerde kampımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz’’ dedi.