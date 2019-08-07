Kamp dönüşü kaza yaptı

Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdüren Yozgatspor’u ziyaret eden ve Afyonkarahisar’da kırmızı siyahlı ekibin transfer çalışmalarını yürüten Asbaşkan Hüseyin Tokat, Afyonkarahisar’dan dönerken, Yozgat girişinde trafik kazası geçirdi. Sarıhacılı Mahallesini geçtikten sonra karşısına çıkan köpek sürüsüne çarpmamak için aracını sağa sola kıran Tokat, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. İleri gazetesi olarak Yozgatspor camiasına ve Asbaşkan Hüseyin Tokat’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.