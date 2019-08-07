Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99584
ALTIN
264.089
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7399
EURO
6.1911

Kamp dönüşü kaza yaptı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Asbaşkan Hüseyin Tokat, Afyonkarahisar’da devam eden kamp çalışmalarının dönüşünde trafik kazası yaptı.

Kamp dönüşü kaza yaptı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Asbaşkan Hüseyin Tokat, Afyonkarahisar’da devam eden kamp çalışmalarının dönüşünde trafik kazası yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
66 Okunma
Kamp dönüşü kaza yaptı

Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdüren Yozgatspor’u ziyaret eden ve Afyonkarahisar’da kırmızı siyahlı ekibin transfer çalışmalarını yürüten Asbaşkan Hüseyin Tokat, Afyonkarahisar’dan dönerken, Yozgat girişinde trafik kazası geçirdi. Sarıhacılı Mahallesini geçtikten sonra karşısına çıkan köpek sürüsüne çarpmamak için aracını sağa sola kıran Tokat, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. İleri gazetesi olarak Yozgatspor camiasına ve Asbaşkan Hüseyin Tokat’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Kamp Dönüşü Kaza YaptıTFF Üçüncü LigiYozgatspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta atlet, memleketinde yüzücü
Yozgat’ta atlet, memleketinde yüzücü
Futbol okulundalar
Futbol okulundalar
Yozgatspor galip
Yozgatspor galip
Spor Lig dergisinde yer aldı
Spor Lig dergisinde yer aldı
Yozgatspor’dan 3 transfer birden
Yozgatspor’dan 3 transfer birden
Rakip değişti
Rakip değişti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim