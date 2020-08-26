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Kamp dönemimiz iyi geçiyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da teknik direktör Nihat Tinel, takımının çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:48
Kamp dönemimiz iyi geçiyor

Yoğun bir şekilde antrenman çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tinel, ‘’Kamp döneminde yeni transferlerimizin de aramıza katılmaları çok iyi oldu. Şuanda takım içerisinde güzel bir arkadaşlık ortamı var ve çok güzel bir çalışma ortamımız oluştu. Oyuncularımız yavaş yavaş eski formlarını tutmaya başladılar. Bu sene hedefimiz hem kupa da hem de ligde başarılı olmak. Bunun içinde çok sıkı çalışıyoruz. Kadromuzu da bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz. Yönetimimiz transfer noktasında öz verili bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde aramıza bize katkı sağlayacağına inandığımız yeni arkadaşlarımız da katılacak. Bu sene iyi bir takım kurup ligde üst sıraları zorlayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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