Kamp çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar kampında yapılan antrenmanlar öncesinde toplantı yaparak futbolcularına yapmaları gerekenler ve performansları hakkında bilgi veren Kavlak, Yozgatspor'u en iyi şekilde temsil etmeleri için futbolcularını sık sık uyarıyor. Öte yandan Afyonkarahisar kampını günde çift idmanla geçiren kırmızı siyahlı ekipte oyuncuların antrenmanlarda gösterdiği performans gözlerden kaçmıyor. Kamp süreci boyunca yapılacak hazırlık karşılaşmaları sonrasında teknik heyetin eksik gördüğü mevkileri yönetime bir rapor halinde sunması ve gerekirse takıma transfer yapılması da gündemde. Kırmızı siyahlı ekip kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşmasını da 2 Ağustos Cuma günü TFF 3 Lig 2. grupta mücadele edecek olan İzmir temsilcisi Karşıyaka ile yapacak.