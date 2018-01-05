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KAMP BİTİYOR

ANTALYA’da devre arası kamp çalışmasını sürdüren Yozgatspor, bugün yapacağı son çalışmanın ardından, futbolcular iki gün izin kullanıp Pazartesi günü ise Yozgat’a dönecek.

KAMP BİTİYOR

ANTALYA’da devre arası kamp çalışmasını sürdüren Yozgatspor, bugün yapacağı son çalışmanın ardından, futbolcular iki gün izin kullanıp Pazartesi günü ise Yozgat’a dönecek.

05 Ocak 2018 Cuma 07:05
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KAMP BİTİYOR

İkinci yarının ilk haftasında Kadirli Demirspor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, Pazartesi gününden itibaren lig maçının hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, dün oynadıkları hazırlık maçının ardından çalışmalarını sürdürdü. Antalya kampında son hazırlık maçını Ünyespor ile yaparak noktalayan kırmızı siyahlılar, bugün yapılacak tek idmanın ardından izin kullanacak. İki günlük izin için memleketlerine gidecek olan futbolcular, pazartesi gününden itibaren ikinci yarının ilk maçı için çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Aydın Yavuz, Antalya kampının verimli geçtiğini, futbolcuların ve takımın eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Yavuz, ‘’Mevcut kadromuzda gördüğümüz eksiklikleri büyük oranda giderdik. Kadromuzda yer alan futbolcularımızdan bazılarıyla yollarımızı ayırdık, yerlerine yenilerini takviye ettik. Eksik mevkilerimiz vardı, onları da tamamlamaya çalıştık. Kadromuzdan memnunuz. Bu ligin en iyi kadrosu bizde… Takıma artı katkı sağlayabilecek üst düzey oyuncular, mevcut kadro ile çabuk uyum sağladı’’ dedi.

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