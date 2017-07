Kamp bitiyor!

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, birinci etap kamp döneminin başarılı geçtiğini belirterek ikinci etap kamp çalışmalarına Afyon’da devam edeceklerini söyledi. Yeni sezon kamp döneminin şu ana kadar yapılan bölümünde sorunsuz ve çok verimli çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Fidan, “Yaptığımız plan ve program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.15 Temmuz’da start verdiğimiz ilk etap kampımız yarın sabah yapacağımız sabah idmanının ardından sona erecek’ dedi.



Fidan, teknik ve taktik üzerine bugün bir çift kale yapmayı planladıklarını belirterek, “Bozok Şehir Stadı’nda Saat: 17.00’de ki geniş saha çalışması şeklinde olacak. 15 Temmuz’dan bu yana devam eden kamp süresince oyuncularımızın son durumlarını görmek istedik” diye konuştu.



Yozgat kampının kendileri açısından olumlu geçtiğinin altını çizen Fidan, yeni sezona odaklandıklarını kaydetti. Fidan, ‘Takım içi kaynaşma, arkadaşlık ve dayanışma memnuniyet verici. Kamp dönemi sonunda her türlü hazırlıklarımızı tamamlamış ve gerçek gücümüze ulaşmış olarak lige hazır hale geleceğiz” şeklinde konuştu.



Futbolcularının performansından memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Fidan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Taraftarının kendilerinden ne istediğini çok iyi bildiğini aktaran tecrübeli teknik adam, taraftarın desteğinin önemine değindi.



Yozgatspor’un başarıyı yakalaması ve şampiyonluğa ulaşması için birlik ve beraberliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, taraftarlara önemli görevler düştüğüne dikkat çekti.



Fidan, “Futbolcu olarak oynadığım dönemde taraftarın bizlere verdikleri biliyorum. Yönetimimizle, taraftarımızla, basınımızla ve her şeyimizle lige hazır olacağız. Hedefe gitmek gerçekten çok zor. Şampiyonluk için çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan sürdürdüğümüz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bizi her zaman desteklesinler. Bizlerde sahada onların verdiği desteğe layık olmak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.