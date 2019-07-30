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KAMP BAŞLADI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, ikinci dönem kamp çalışmalarını yapmak üzere dün Afyonkarahisar’a hareket etti.

KAMP BAŞLADI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, ikinci dönem kamp çalışmalarını yapmak üzere dün Afyonkarahisar’a hareket etti.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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KAMP BAŞLADI

Bugün Afyonkarahisar’dan ilk antrenmanını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, 12 gün sürecek olan kamp boyunca hazırlık müsabakaları oynamayı amaçlıyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yaklaşık iki hafta süren Yozgat kampının ardından takımının dün yeni aldıkları otobüs ile Afyonkarahisar’a gittiğini söyledi. Yaklaşık 12 gün sürecek olan Afyonkarahisar kampına transferini gerçekleştirdikleri yeni oyuncuların da dahil olduğunu hatırlatan Arslan, ‘’Takımımız Afyonkarahisar’da ikinci dönem kamp çalışmasına başladı. İyi bir kamp dönemi geçireceklerine inanıyoruz. Burada hem kondisyon hem de teknik ve taktik ağırlıklı çalışacak olan takımımız Afyonkarahisar’da kamp yapan diğer takımlarla da hazırlık müsabakası oynayacaklar. Afyonkarahisar kampında teknik direktörümüz Fatih Kavlak takımın son durumunu değerlendirecek ve eksik görülen bölgelere gerekli transferler yapılacak. Transferde ince eleyip sık dokumak zorundayız. Sokağa atılacak paramız yok. Bu nedenle de en doğru isimleri takıma katmak için teknik direktör Fatih Kavlak’ın raporu doğrultusunda hareket ediyoruz’’ dedi. 

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