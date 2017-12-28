KAMP BAŞLADI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Antalya’da ilk antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı ekip, yarın Mut İdmanyurdu ile hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Antalya kampında teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak olan Yozgatspor, oynayacağı 3 hazırlık müsabakası ile hem lige hazırlanacak hem de takıma yeni katılacak olan oyuncuların durumunu teknik ekip görme fırsatı bulacak.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Antalya kampının iyi başladığını söyledi. 10 günlük kamp döneminde teknik ve taktik çalışması yapacaklarını dile getiren Yavuz, ‘’Kamp boyunca burada oluşturacağımız transfer karargahıyla da transferini düşündüğümüz oyuncular ile görüşeceğiz. Şimdiye kadar iki oyuncuyu takımımıza kazandırdık, bundan sonra da transfer çalışmalarımız sürecek ve eksik bölgelerimize oyuncuları kamp sonuna kadar katmayı amaçlıyoruz. Önümüzde 1 aylık bir transfer dönemi var. Çok acele etmiyoruz. En iyi oyuncuyu kulübümüzü de yormayacak şekilde takıma katmaya çalışıyoruz’’ dedi.