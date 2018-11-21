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Kalitemizi sahaya yansıtıyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta, en yakın takipçisiyle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Yozgatspor, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda kalitesini, hırsını ortaya koyup, şampiyonluğu en çok isteyen bir ekip olduğunu da kanıtladı.

Kalitemizi sahaya yansıtıyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta, en yakın takipçisiyle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Yozgatspor, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda kalitesini, hırsını ortaya koyup, şampiyonluğu en çok isteyen bir ekip olduğunu da kanıtladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:02
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Kalitemizi sahaya yansıtıyoruz

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, takımının her maçına kazanmak için çıktığını, oyun içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşanmış olsa bile bunun ilerleyen dakikalarda hemen telafi edilip, sonucun ve skorun kendi lehimize olmasını sağlayabilen kaliteli bir ekibe sahip olduklarını söyledi. Hiç bir rakibi küçümsemediklerini, her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp, aynı ciddiyetle mücadele verdiklerinin altını çizen teknik direktör İbrahim Baş, belirlenen hedefe ulaşabilmek için çalıştıklarının altını çizdi. Baş, ''Pazar günü konuk ettiğimiz Havza takımı karşısında ilk 45 dakikada istediğimiz skoru yakalayamadık. Ama bazı pozisyonlarımız oldu. İkinci yarıya daha derli toplu, yapılan hatalardan ders çıkartarak çıkan ekibimiz, skoru lehimize çevirip, 2-0'lık galibiyete ulaştı. Heoefli bir ekibiz. Tüm rakiplerimiz bize karşı daha hırslı çıkıyorlar. Lideri yenmek veya puan almak için tüm güçlerini, performanslarını yansıtıyorlar. Aslında bu durum bizim işimizi kolaylaştırıyor. Top oynayan ekiplere karşı daha iyi futbol oynayıp, sonucu da istediğimiz gibi belirliyoruz. Kazanıyoruz, kazanacağız, hedefe ulaşacağız'' dedi.

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