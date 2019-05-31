KALICI OLACAK!

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, daha önce Süper Lig’de mücadele verdiklerini, hazırlıklı olmadıkları için erken veda ettiklerini hatırlatarak, ‘’Bu kez ligin kalıcı ekiplerinden olmak, uzun vadede kulüp olabilmeye yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Başkan Doğan, geçtiğimiz sezon başında federasyon tarafından Süper Lige davet edildiklerini, ancak bunu kabul etmediklerini de hatırlattı. Doğan, ‘’Federasyonun davetini kabul etmedik. Çünkü biz ligin asansör takımı olmak istemiyoruz. Zoru seçtik, başardık. Süper Lige şampiyon olarak çıktık. Şimdi kalıcı bir ekip olabilmenin yanında kulüp olabilme çalışmalarımız da devam ediyor’’ diye konuştu.

Yozgat Bozokspor Hentbol Kulübü Başkanı Doğan, federasyon tarafından yapılan süper lig davetini kabul etmemelerinin nedenini ise, ‘’Eğer kabul etmiş olsaydık, bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon yine küme düşerdik. Kulüp olarak, Süper Lig’e veda ettiğimizde oturduk, düşündük, nedenler üzerinde kafa yorduk. Kendi yağı ile kavrulan, sponsoru bulunmayan ender kulüplerden birisiyiz. O halde bir proje dahilinde yeniden Süper lige dönmek ve orada da kalıcı olmayı hedefleyen bir ekip oluşturup, kulüp olmak üzere yola çıktık, bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz’’ diye konuştu.

PROJE TAKIMIYIZ

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, bir proje takımı olduklarının da altını çizerek, Süper Lige veda ettikten sonra altyapıya yönelik çalışmalar yaptıklarını, takım kadrosunu oluştururken, 5 yılı hedeflediklerinin altını çizdi. Doğan, ‘’Takım kadromuzda geçen sezon yer alan sporculara ilave olarak altyapıdan gelen oyuncularımız da yer alacak. Eksik olan bölgeleri güçlendirmek üzere transfer yapacağız. Altyapıya önem veriyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde her yıl en az bir-iki altyapı oyuncumuzu A takım kadrosuna dahil etmek üzere programımızı yaptık. Bu sezon bazı genç oyuncularımız kadroda yer aldı. Önümüzdeki sezon daha fazla oyuncumuz altyapıdan gelmiş olacak. 5 yıl sonunda takımın iskelet kadrosunu Yozgat’tan altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular oluşturacaktır’’ ifadelerini kullandı.