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Kaleye takviye

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor kaleci Gökhan Konur ile anlaştı. Uzun süredir kaleci arayışı içerisinde olan kırmızı siyahlı ekip aradığı file bekçisini buldu.

Kaleye takviye

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor kaleci Gökhan Konur ile anlaştı. Uzun süredir kaleci arayışı içerisinde olan kırmızı siyahlı ekip aradığı file bekçisini buldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
107 Okunma
Kaleye takviye

Geçtiğimiz sezon Somaspor formasını giyen, bu sene de Orhangazispor ile anlaşan tecrübeli kaleci Gökhan Konur, Orhangazispor’dan ayrılınca dün Yozgat’a geldi ve kırmızı siyahlı ekip ile anlaştı. Spor Toto Birinci Ligi, İkinci Lig’i ve Üçüncü Lig’inde yıllarca forma giyen son yılarda da Bölgesel Amatör Lig’de forma giyen ve bir çok takım ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Gökhan Konur, yeni sezonda Yozgatspor’un şampiyonluğu için ter dökecek. 

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