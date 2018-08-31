Kaleye takviye

Geçtiğimiz sezon Somaspor formasını giyen, bu sene de Orhangazispor ile anlaşan tecrübeli kaleci Gökhan Konur, Orhangazispor’dan ayrılınca dün Yozgat’a geldi ve kırmızı siyahlı ekip ile anlaştı. Spor Toto Birinci Ligi, İkinci Lig’i ve Üçüncü Lig’inde yıllarca forma giyen son yılarda da Bölgesel Amatör Lig’de forma giyen ve bir çok takım ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Gökhan Konur, yeni sezonda Yozgatspor’un şampiyonluğu için ter dökecek.