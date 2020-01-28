Kalespor umut verdi

Güçlü rakibi karşısında gösterdiği performans ile göz dolduran Kalespor, rakibi ile 1-1 berabere kalırken, hafta sonu başlayacak olan lig öncesinde umut verdi. Pazar günü hazırlık müsabakası oynadığı Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelecek olan Kalespor güçlü rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Kalespor yöneticileri, daha önce transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını ve çok önemli oyuncuları kadrolarına kattıklarını söylediler. Lige iyi bir başlangıç yapmak için hazırlık müsabakaları oynadıklarını dile getiren Kalespor yönetimi, güçlü takımların yer aldığı ligde hedeflerinin Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek olduğunu belirttiler.