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Kalespor umut verdi

BU sezon ilk defa Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kalespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile hazırlık müsabakası oynadı.

Kalespor umut verdi

BU sezon ilk defa Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kalespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile hazırlık müsabakası oynadı.

28 Ocak 2020 Salı 03:39
Kalespor umut verdi

Güçlü rakibi karşısında gösterdiği performans ile göz dolduran Kalespor, rakibi ile 1-1 berabere kalırken, hafta sonu başlayacak olan lig öncesinde umut verdi. Pazar günü hazırlık müsabakası oynadığı Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelecek olan Kalespor güçlü rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Kalespor yöneticileri, daha önce transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını ve çok önemli oyuncuları kadrolarına kattıklarını söylediler. Lige iyi bir başlangıç yapmak için hazırlık müsabakaları oynadıklarını dile getiren Kalespor yönetimi, güçlü takımların yer aldığı ligde hedeflerinin Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek olduğunu belirttiler. 

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Kalespor Umut Verdi
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