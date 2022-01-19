Kalespor Sarıkaya’ya bileniyor

Ligin ilk yarısında 0-0 berabere tamamlanan müsabakanın rövanşını almak isteyen Kale Gençlikspor yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgat Bozok Stadı dış sahasında çalışan Kale Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor’u içi saha avantajını da kullanarak yenip zirve yarışında önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor. Çıktığı 10 müsabakanın 7’sini kazanan, 2’sini kaybeden ve 1 müsabakadan da beraberlik ile ayrılan Kale Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor’un 1 puan önünde 22 puan ile zirvede yer alıyor. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyip sahadan üç puan ile ayrılmak isteyen Kale Gençlikspor, güçlü rakibini yenmesi durumunda zirve yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.