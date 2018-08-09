KALECiLER KENDiNDEN EMiN

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor kalesini başarılı bir şekilde koruyan Cengiz Karaaslan ile Altyapıda üç sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan genç kaleci Osman Can Özdemir, Antrenör Hasan Sarıkaya gözetiminde yaptıkları çalışmalarda formlarını yavaş yavaş tutmaya başlarken, ligde ellerinden gelenin eni iyisini yapacaklarını söylediler. Cengiz Karaaslan, Yozgatspor kalesini geçen yıl başarılı bir şekilde koruduğunu yeni sezonda da takımın kalesinde olacağını belirtti. Genç kaleci Osman Can Özdemir ise çok çalışıp kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti. Yeni sezonda teknik direktör İbrahim Baş’ın kendisine görev vermesi durumunda kalede elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getiren genç kaleci, çok çalıştığını ve forma beklediğini sözlerine ekledi. Yozgatspor’un kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya ise Yozgatspor da birbirlerini tanıyan iki kaleci ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Hem Cengiz’in hem de genç kaleci Osman Can’ın iyi birer kaleci olduğunu dile getiren Sarıkaya, ‘’Ben inanıyorum ki bu sene Yozgatspor’un kalesi emin ellerde olacak’’ dedi.