Kaleci Şaban’ın duygulu anları

Yozgat’ta yıllarca amatör takımlarda kalecilik yapan, bir dönem Yozgatspor’un da kalesini koruyan Yozgat’ın renkli simalarından kaleci Şaban’a Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından plaket verildi. Yerköy’de gerçekleştirilen Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Fikstür çekimi öncesinde Yozgat amatörüne ve özellikle Yozgat gençliğine verdiği desteklerden, gönüllü olarak Yozgat gençlerini yanına toplayarak kalecilik eğitimi veren ve antrenörlüğünü yaptığı çocukların hepsine evlatlarım diye sahip çıkan kaleci Şaban’a teşekkür plaketi verildi. Plaketini Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız’ın elinden alan kaleci Şaban, plaketi alırken duygulu anlar yaşadı. Gözleri dolan kaleci Şaban, kendisinin geçmişini hiçbir zaman inkar etmediğini geçmişte çok büyük hatalar yaptığını ancak şimdi bu hatalarda spor ile döndüğünü söyledi. Kendisini tamamen gençlere adadığını dile getiren kaleci Şaban, evlatları olarak nitelendirdiği gençleri iyi bir kaleci olarak güzel yerlerde gördüğü zaman çok mutlu olduğunu ifade etti.

