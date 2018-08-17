Kaleci Aykut eski takımına karşı

Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinin ardından Merzifonspor’dan transfer edilen ve Yozgatspor’un kalesini üç sezon başarıyla koruyan Aykut Demirleden, geçtiğimiz günlerde Kilis Belediyespor ile anlaşmıştı. Önceki gün oynanan Yozgatspor Kilis Belediyespor müsabakasında Kilis kalesini koruyan Aykut Delirdelen eski takımı Yozgatspor’a karşı ilk defa farklı bir takımda forma giymiş oldu. Acısıyla tatlısıyla üç sezon Yozgatspor kalesini koruduğunu hatırlatan Aykut Demirdelen, ‘’Önceki gün oynanan hazırlık müsabakasında ilk defa Yozgatspor’a karşı forma giydim. Çok sevdiğim çok güzel anılarımın olduğu Yozgat’a karşı oynamak beni değişik anlatması zor duygulara götürdü. Ben Yozgatspor’a şampiyonluk parolası ile çıktıkları bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Umarım ikinci evim gibi gördüğün Yozgat ve Yozgatspor hedeflerine ulaşır’’ dedi.