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Kale hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Kale Gençlikspor, 1 Mart tarihinde başlayacak olan lig için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:04
Kale hazırlıklarını sürdürüyor

Bünyesinde bir çok başarılı oyuncuyu katarak rakiplerine gözdağı veren Kale Gençlikspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu sezon ilk defa İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kalespor’da Kulüp Başkanı İsmail Güleç, Kalespor olarak bu sezon ilk defa mücadele edecekleri Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne çıkmak istediklerini söyledi. 1 Mart tarihinde başlayacak lige çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Güleç, ‘’Birçok başarılı oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyuncularımız ile de haftalar öncesinden lig hazırlıklarına başladık. Zaman zaman hazırlık müsabakaları da oynayarak takımımızın eksiklerini görmeye ve o eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bu sezen hedefimiz şampiyonluk. Yeni kurulan ve yeni başlayan bir takım olmamıza karşılık bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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Kale Hazırlıklarını Sürdürüyor
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