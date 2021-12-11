Kale Gençlikspor’dan başkana ziyaret

Önce Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret eden Kale Gençlikspor futbolcu ve yöneticileri Belediye Başkanı Celal Köse’ye spora ve sporcuya vermiş olduğun destekten dolayı teşekkür ederek üzerinde Celal Köse’nin isminin yazılı olduğu Kale Gençlikspor formasını hediye ettiler. Kale Gençlikspor camiasının kendisini ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Celal Köse ise, ‘’Şehrimizin Amatör Kulüplerinden Kale Gençlikspor yönetici ve oyuncuları belediyemizi ziyaret etti. Sporun her dalını desteklediğimiz gibi amatör kulüplerimize de desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Değerli heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kale Gençlikspor ekibi daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol’u makamında ziyaret ederek forma hediye ettiler.