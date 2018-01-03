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Kale emin ellerde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un kalecileri göz dolduruyor.

Kale emin ellerde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un kalecileri göz dolduruyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Kale emin ellerde

Kırmızı siyahlı ekibin Antalya’da devam eden devre arası kampında Antrenör Ferit Özinan gözetiminde çalışan Yozgatspor’un üç kalecisi gösterdikleri performans ile göz doldururken, ligin ikinci yarısı öncesinde de Yozgatspor kalesi emin ellerde dedirtiyor.

Yozgat Kaleci Antrenörü Ferit Özinan, Yozgatspor’un üç kalecisinin de birbirinden iyi kaleciler olduğunu söyledi. Üç kalecinin üçünün de çok kaliteli oyuncular olduğunu dile getiren Özinan, ‘’Böyle yetenekli bir oyuncu gurubu ile çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yozgatspor kalesine kim geçerse geçsin fark etmiyor hepsi de birbirinden yetenekli ve kaliteli oyuncular. Ligin ikinci yarısında kalecilerim ben inanıyorum ki kalelerini gole kapatacaklardır’’ dedi.

Altyapıdan takıma katılan Osman Özdamer ile tecrübeli kaleciler Cengiz Karaaslan ve Mustafa Köseci birbirleri ile tatlı bir rekabet içerisine girdiğini dile getiren Özinan, kendisinin kalecilerine güvendiğini ve ligin ikinci yarısına üç kalecisinin de damga vuracağına inandığını sözlerine ekledi.

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