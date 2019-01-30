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Kadroya takviye

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor smaçör Çağlar Aksoylu'yu transfer etti.

Kadroya takviye

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor smaçör Çağlar Aksoylu'yu transfer etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Kadroya takviye

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, 1,95 santimetre boyundaki Aksoylu'nun Sorgun Belediyespor'a güç katacağını ifade etti. Sahalarında oynadıkları son üç maçta istemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Aksoylu, "Bunu aşırı tempoda giden oyuncularımızın yorgunluğuna bağlıyoruz. Ancak takımımızın bazı mevkilerinde eksiklikler de yok değil. Hocamızın raporu doğrultusunda bu mevkilere yeni transferler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda görüştüğümüz oyuncular var" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE Voleybol 1. LigiKadroya TakviyeSorgun Belediyespor
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