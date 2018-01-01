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KADROYA TAKViYE

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk hesapları yapan Yozgatspor, ilk yarıda kaybettiği puanları ligin ikinci yarısında telafi edip, hedefine ulaşabilmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KADROYA TAKViYE

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk hesapları yapan Yozgatspor, ilk yarıda kaybettiği puanları ligin ikinci yarısında telafi edip, hedefine ulaşabilmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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KADROYA TAKViYE

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda yapılan ön görüşmelerin ardından davet edilen futbolcularla sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Antalya’da bulunan Asbaşkan Ahmet Akgün, Ünyespor’dan Onur Kaya, Dersimspor’dan Özgür Dükme ile sözleşme imzaladı. Ünyespor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kaya’nın futbol hayatına Kayserispor'da başladığı, geçtiğimiz sezon Osmaniyespor ile 23 maçta forma giydiği kaydedildi. Defansif orta saha olan ve rakibin oyununu bozan presleriyle öne çıkan Onur Kaya’nın takıma büyük katkıda bulunacağı ifade edildi. Dersimspor’un başarılı oyuncusu Özgür Dükme ise, sağ-sol kenar ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon kaptan Ziya İstek ile Malatya Yeşilyurtspor da forma giyen yetenekli oyuncu 155 maçta forma giydi, 38 kez fileleri havalandırdı. Bu sezonun başında Dersimspor formasıyla 5 gol kaydeden Özgür güçlü fiziğiyle de dikkat çeken bir oyuncu.

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