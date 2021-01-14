Kadroya takviye

Teknik direktör Memduh Fidan’ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğunlaşan kırmızı siyahlı yönetim ilk etapta iki ismi renklerine bağlarken, birçok oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde imza attırıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Kırmızı siyahlı yönetim sol bek mevkiinde oynayan Yunus Emre Çabuker ve sol kanat oyuncusu Tayfun Bebek ile sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı ekibin Artvin Hopaspor’dan transfer ettiği 26 yaşındaki Yunus Emre Çabuker, Üçüncü Ligi’de 56, İkinci Lig’de 3 ve Bölgesel Amatör Lig’de ise 34 müsabakaya çıktı. Yozgatspor’un Gölcükspor’dan transfer ettiği 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tayfun Bebek’in ise akademi liglerinde birçok müsabakası bulunurken Üçüncü Lig’de 4 müsabakaya çıktı.