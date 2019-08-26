Kadromuz yeterli

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Kavlak, şuan için görüştükleri bir oyuncunun bulunduğunu ifade etti. Görüştükleri oyuncu ile anlaşma sağlanması durumunda transferi tamamen kapatacaklarını dile getiren Kavlak, ‘’Transferini düşündüğümüz oyuncumuz gelirse tamamen hazır duruma geleceğiz. Gelmez ise o ayarda kaliteli bir oyuncu katmaya çalışacağız. Eğer olmazsa da kadromuz lige başlamak için yeterli seviyede. Artık takım olduk. Takım olarak ta sayı olarak ta iyi bir duruma geldik. Lige hazırız’’ dedi.

HAZIRLIK MAÇLARI EKSİKLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİYDİ

Geçtiğimiz hafta Yozgat’ta oynadıkları iki hazırlık müsabakasını da değerlendiren Kavlak, ‘’Lig ve öncesinde oynayacağımız kupa maçı için oynadığımız hazırlık müsabakaları önemliydi. Kadroyu belirlemek, eksiklerimizi görmek için yaptığımız hazırlık müsabakalarıydı. Yine çok dengesiz olmasın diye çalıştık ve dengeli iki ayrı takım ile çıktık. Oyun olarak dönem denem istediklerimizi yaptık, dönem denem hatalar yaptık. Hatalarımızı gördük kupa maçına kadar çalışmalarımızı verimli geçirip biraz daha ilerlemek istiyoruz’’ diye konuştu.