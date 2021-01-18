Kadro takviye edildi

Ligin ilk yarısında bir türlü istediği sonuçları alamayarak ligin son sırasına demir atan ve ilk yarıyı son sırada tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, devre arasında teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğunluk veren kırmızı siyahlı ekip çeşitli bölgelere 9 futbolcu ile anlaşma sağladı. Kırmızı siyahlı ekip ile antrenmanlara çıkan 9 futbolcu ligin ikinci yarısında kırmızı siyahlı ekibin başarısı için ter dökecek. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, ligin ikinci yarısında bulundukları noktadan hızlı bir şekilde kurtulmak ve mümkünse üst sıralara oynamak adına teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda hemen transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Anlaşma sağladıkları oyuncuları Yozgat’a davet ettiklerini ve 9 futbolcunun takım ile çalışmalara başladığını dile getiren Başkan Arslan, görüşme halinde oldukları birkaç oyuncunun daha bulunduğunu o oyuncular ile de anlaşma sağlamaları durumunda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Yozgatspor Zaferspor’dan forvet Akın Arıcan, Keçiörengücü’nden stoper Burak Aydın, Bursa Yıldırımspor’dan sağ bek Emir Akay, orta saha Ercan Karaca, Murat Mercan, yozgatspor’un eski oyuncusu sağbek Okan Özdilek, Gölcükspor’dan sol açık Tayfun Bebek, Artvin Hopaspor’dan sol bek Yunus Emre Çabuker ve yine Yozgatspor’un geçen sezonki kadrosunda yer alan sol açık Cevatcan Ekinci takımla birlikte çalışmalara başladı.