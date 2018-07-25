KADRO ŞEKiLLENDi

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, şimdiye kadar hem iç hem de dış transferde imza attırdıkları oyuncular ile takımın iskelet kadrosunu oluşturduklarını söyledi. Halen santrafor, stoper ve kaleci mevkilerine almayı planladıkları oyuncular ile görüştüklerini dile getiren Arslan, ‘’Bu mevkilerde anlaşma sağladığımız oyuncuları da Yozgat’a davet ederek kamuoyuyla paylaşacağız. Santrafor, stoper ve kale mevkileri dışında diğer bölgelerde eksiğimiz bulunmuyor. 26 Temmuz tarihine kadar görüştüğümüz oyunculara imza attırmaya çalışacağız. Lig başlayana kadar bizde transfer çalışmaları bitmeyecek. Takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncular ile de anlaşma sağlayabiliriz’’ dedi.

Ziraat Türkiye Kupası maçına kadar takımın istenilen düzeye geleceğine inandığını dile getiren Arslan, ‘’29 Ağustos tarihinde Ziraat Türkiye Kupası müsabakamız olacak. Bu tarihe kadar takımımız çalışmalarını sürdürecek. Ben takımın istenilen düzeye geleceğini ve Ziraat Türkiye kupasından da alnının akıyla sahadan ayrılacağına inanıyorum. 26 Temmuz tarihinde Yozgat’ta toplanacak olan takımımız 8 Ağustos tarihine kadar Yozgat’ta antrenman çalışmalarını sürdürecek. İki gün izin kullanacak olan ekibimiz daha sonra ayarlayacağımız bir kamp merkezine giderek 11-20 Ağustos tarihleri arasında ikinci dönem kamp çalışmalarını yürütecek. Daha sonra 21-23 Ağustos tarihleri arasında oyunculara Kurban Bayramı izni verilecek. 24 Ağustos tarihinde tekrar Yozgat’ta toplanacak olan takımımız Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacak’’ diye konuştu.